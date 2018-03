Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street deutlich im Plus – Dow Jones legt um 500 Punkte zu

New YorkDie Wall Street ist am Montag mit Gewinnen in die verkürzte Handelswoche gestartet. Der Dow Jones und der S&P500 stiegen jeweils um etwa 1,8 Prozent auf 23.945 beziehungsweise 2632 Punkte, der Nasdaq-Composite gewann zwei Prozent auf 7139 Zähler. Damit machten sie aber nur einen kleinen Teil des rund sechs-prozentigen Minus der vorigen Woche wieder wett.