Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street eröffnet fast drei Prozent im Plus – US-Anleger in Kauflaune

Die US-Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell haben bereits billionenschwere geldpolitische Stützungsprogramme in der Krise aufgelegt. Ihren Leitzins hat die Fed in der Krise auf die Spanne von null bis 0,25 Prozent abgesenkt. Experten erwarten, dass sie ihn auf der nächsten Sitzung am Mittwoch konstant halten wird: „Negativzinsen kommen für die Fed weiterhin nicht in Frage“, meint Commerzbank-Experte Weidensteiner.