Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street eröffnet im Minus – Gamestop-Aktie legt um 236 Prozent zu

Siebert Financial: Im Zuge der Kursturbulenzen rund um den US-Videospielehändler Gamestop rückt ein weiteres US-Papier in den Blickpunkt. Die Aktien des US-Online-Brokers Siebert Financial lagen bereits vorbörslich rund 610 Prozent im Plus und stiegen zur Eröffnung um um 236 Prozent.