Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street eröffnet unverändert - Warten auf Konjunkturdaten

Die US-Börsen sind am Donnerstag nahezu unverändert in den Handel gestartet. Mit Spannung warteten Anleger auf weitere Konjunkturdaten wie die Industrieaufträge im Handelsverlauf und den Arbeitsmarkt am Freitag, sagten Analysten. Sorgen um die Konjunktur hatten der Wall Street zuletzt zugesetzt.