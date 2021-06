Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street im Minus – Inflationssorgen belasten

Positive Signale für den offiziellen Arbeitsmarkt-Bericht am Freitag lieferten die Umfragedaten des privaten Personaldienstleisters ADP. Dabei stellten die US-Unternehmen angesichts des wirtschaftlichen Aufschwungs im Mai so viel Personal ein wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Die US-Notenbank will ihre lockere Geldpolitik solange fortsetzen, bis spürbare weitere Fortschritte auf dem Weg zu Vollbeschäftigung und Preisstabilität erreicht sind.