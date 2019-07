Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall-Street-Indizes treten auf der Stelle – Citigroup-Papiere geben nach

New YorkDer Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete zwar am Montag auf einem Rekordhoch, gab aber in den ersten Handelsminuten 0,1 Prozent nach auf 27.300 Zähler. Der breiter gefasste S&P 500 gab seine anfänglichen Gewinne ebenfalls ab und notierte mit 3013 Zählern etwa auf dem Schlussstand vom Freitag. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,1 Prozent auf 8255 Punkte.