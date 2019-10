Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street legt nach US-Jobdaten zu – Apple gefragt

Am US-Arbeitsmarkt waren im September 136.000 neue Jobs entstanden. Von Reuters befragte Ökonomen hatten ein Plus von 145.000 vorhergesagt. Die separat ermittelte Arbeitslosenquote sank überraschend auf 3,5 von 3,7 Prozent. Die Daten seien nicht so schlimm, dass man die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt komplett in den Abgrund steuern sehe, sagte John Velis, Stratege beim Vermögensverwalter BNY Mellon in New York.