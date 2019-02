 Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street leicht im Plus – Handelsgespräche im Fokus der Anleger

New YorkHoffnungen auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China haben am Dienstag die US-Börsen gestützt. „Eine Lösung beim Handel würde einen erheblichen Gegenwind für den Markt beseitigen“, sagte J.J. Kinahan, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses TD Ameritrade. „Sie würde zudem den Unternehmen eine große Quelle der Unsicherheit trocken legen. Sie hätten dann wohl mehr Klarheit, um ihre Investitionsentscheidungen zu treffen.“ Die Handelsgespräche sollen in dieser Woche in Washington fortgesetzt werden.