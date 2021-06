Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street nach Gewinnmitnahmen wieder auf Erholungskurs

Nach dem Rücksetzer in der Vorwoche hat sich die Wall Street zum Wochenanfang wieder stabilisiert. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 notierten zur Eröffnung am Montag leicht im Plus. Die Andeutung einer vorzeitigen Zinswende durch die US-Notenbank Fed hatte Investoren zuletzt von Engagements an der Wall Street abgehalten.