Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street notiert im Plus – Höhenflug der Tesla-Aktie gestoppt

Der Höhenflug von Tesla hat vorerst ein Ende gefunden. Die Aktien des US-Elektroautobauers gaben am Mittwoch mehr als 15 Prozent nach. Ein hochrangiger Manager sagte, die für Anfang Februar geplante Auslieferung einiger in China gefertigten Fahrzeuge des Modell 3 würde sich wegen des Coronavirus verzögern. Zugleich kündigte er an, dass die Arbeit im Werk in Shanghai am 10. Februar wieder aufgenommen werden soll. Am Dienstag hatten die Papiere den vierten Tag in Folge ein Rekordhoch erreicht.