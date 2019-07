Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street öffnet fester - Handelshoffnungen stützen Kurse

FrankfurtDie Hoffnung auf eine neue Gesprächsrunde im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat die US-Aktienmärkte zum Wochenauftakt gestützt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Montag 0,1 Prozent fester bei 27.179 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 2982 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq 0,3 Prozent auf 8172 Punkte. „Wir werden eine weitere Runde Geschäftszahlen bekommen, was den Ton am Markt vorgeben wird, und zudem sieht es so aus, als ob die US-chinesischen Gespräche fortgesetzt werden können, was positiv ist“, sagte Kim Forrest, Investmentchef beim Vermögensverwalter Bokeh Capital Partners.