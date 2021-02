Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street öffnet im Plus – US-Industrie verliert an Schwung

Nach einer der schlechtesten Wochen seit Langem starten die US-Börsen am Montag mit Gewinnen in den Februar. Der Dow Jones öffnete 0,9 Prozent fester bei 30.245 Punkten, der technologielastige Nasdaq steigt 1,3 Prozent auf 13.087 Zähler. Der breit gefasste S&P 500 notiert 1,1 Prozent im Plus bei 3754 Punkten.