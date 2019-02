 Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street profitiert von Entspannungssignalen beim Handelsstreit

New YorkSpekulationen auf eine baldige Einigung im Zollstreit mit China lockt weitere Anleger an die US-Börsen. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen am Mittwoch um bis zu 0,7 Prozent. Letzterer markierte mit 2761,67 Punkten ein Zweieinhalb-Monats-Hoch.