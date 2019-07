Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street profitiert von neuen Gesprächen im Zollstreit – UPS-Papiere sind gefragt

Das Weiße Haus bestätigte am Mittwoch Medienberichte, wonach Finanzminister Steven Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer kommende Woche mit ihren chinesischen Gesprächspartnern zusammentreffen würden. Die Verhandlungen sollen an diesem Dienstag in der chinesischen Metropole Shanghai beginnen. Chinas Delegation werde von Vizepremier Liu He geleitet werden, hieß es.