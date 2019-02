 Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street schließt nach Fed-Protokollen etwas höher

New YorkNeue Signale von US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China haben am Mittwoch für Zuversicht an der Wall Street gesorgt. Viele Börsianer sahen sich bestärkt in ihren Hoffnungen, dass die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt eine Einigung in dem seit Monaten schwelenden Konflikt erreichen werden. Trump hatte sich am Dienstag positiv zum Verlauf der Gespräche geäußert. Zugleich zeigte er sich offen für eine Verschiebung der bis Anfang März laufenden Frist.