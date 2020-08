Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street schließt uneinheitlich – Apple hievt Nasdaq ins Plus

Erstmals seit Beginn der Coronakrise in den USA meldeten sich in der abgelaufenen Woche weniger als eine Million Menschen neu arbeitslos. Allerdings dürfte dabei auch eine Rolle gespielt haben, dass eine bundesweite Arbeitslosenhilfe von 600 Dollar pro Woche ausgelaufen war. Um das Thema geht es auch in den Gesprächen über ein Hilfspaket.