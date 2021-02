Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street schwächer – Energie- und Cannabis-Aktien fallen

Die Reddit-Rally der Cannabis-Werte ist vorerst beendet. Die Aktien von Anbietern wie Sundial geben nach ihren prozentual zweistelligen Kursverluste vom Donnerstag am heutigen Freitag weitere zehn Prozent nach. Allerdings drehte die Tilray-Aktie nach einem schwachen Auftakt in den USA wieder zwei Prozent ins Plus. Der börsennotierte Global X Cannabis ETF rutschte am Donnerstag um mehr als 28 Prozent ab und verlor am Freitag weitere vier Prozent.