Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street startet freundlich in die Woche

Die Berichtssaison in den USA ist fast abgeschlossen, in dieser Woche stehen noch die Daten der großen Einzelhändler wie Walmart, Kohls oder Target an. Bis Freitag haben 457 der 500 Firmen im S&P ihre Zahlen veröffentlicht. Davon haben 81,4 Prozent die – zuvor drastisch gesenkten – Erwartungen übertroffen.