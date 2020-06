Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt an, Wall-Street-Indizes fallen

Wegen der in dem Bundesstaat steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen kann Disney nicht wie geplant am 17. Juli öffnen. Für einen neuen Termin müssen laut Disney die Behörden erst grünes Licht geben. Das Disneyland Resort in Anaheim ist einer der am meisten besuchten Freizeitkomplexe der Welt und besteht aus den beiden Parks Disneyland und Disney California Adventure Park.