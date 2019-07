Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Zinssenkungspläne treiben US-Börsen auf Rekordwerte: S&P 500 erstmals über 3000 Punkten

FrankfurtUS-Notenbankchef Jerome Powell hat die Spekulationen auf bald sinkende Zinsen am Mittwoch an der Wall Street wieder in Fahrt gebracht. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte 0,4 Prozent auf 26.905 Punkte zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,8 Prozent und markierte bei 8214 Punkten einen neuen Höchststand.