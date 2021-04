Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Zögerlicher Wochenstart an den US-Börsen

Die optimistischen Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell animierten Anleger zum Auftakt der Woche nicht zu Aktienkäufen. Powell sieht die US-Wirtschaft inzwischen an einem Wendepunkt angelangt, auch wenn das Coronavirus weiterhin eine Bedrohung darstelle. Der Notenbankchef rechnet mit einem Wachstumsschub und einem kräftigen Jobwachstum in den nächsten Monaten, wie er in einem Interview am Wochenende bekräftigte.