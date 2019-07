Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Zolldrohungen bremsen Wall Street - Qualcomm im Aufwind

Trotz gesunkener Kreditkosten kühlt der US-Immobilienmarkt ab und hat fünf Quartale in Folge das Wirtschaftswachstum in den USA gebremst. Der Mangel an günstigen Grundstücken, steigende Baukosten und Arbeitskräftemangel erschweren es potenziellen Bauherren, von niedrigeren Kreditkosten zu profitieren. Für einen 30-jährigen Hypothekenkredit werden der Bank Freddie Mac zufolge derzeit etwa 3,75 Prozent an Zinsen verlangt, nachdem es im November 2018 noch fast fünf Prozent waren.