Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Zollstreit bremst US-Börsen aus – ArQule-Aktie gewinnt mehr als 100 Prozent

„Wir sehen ganz offensichtlich, dass die chinesische Wirtschaft wirklich leidet, aber das könnte sie vor dem Inkrafttreten der Zölle zu einer Geste des guten Willens bewegen“, sagte Peter Cardillo, Chefvolkswirt beim Brokerhaus Spartan Capital Securities. Am Sonntag könnten die nächsten US-Strafzölle auf chinesische Güter in Kraft treten – betroffen wären davon unter anderem Smartphones und Spielsachen. Am Markt werde aber damit gerechnet, dass es nicht so weit komme, sagte Cardillo.