Dow Jones, Nasdaq, S&P500: Corona-Sorgen ziehen US-Börsen ins Minus – Tech-Werte unter Druck

Oracle: Die Papiere des Softwareherstellers Oracle verloren 0,7 Prozent. Die US-Regierung unter Donald Trump kündigte an, strikter gegen die chinesische Kurzvideo-App Tiktok vorzugehen, die Oracle übernehmen will. Der US-Präsident vermeldete an diesem Freitag an, Downloads der App in den USA zu blockieren. Trump wolle damit die „nationale Sicherheit garantieren und Amerikaner vor den Bedrohungen der chinesischen Kommunistischen Partei schützen“, hieß es aus dem Weißen Haus.