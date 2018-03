Dow Jones, Nasdaq und S&P 500: Amerikanische Indizes starten etwas höher

New YorkDie amerikanischen Märkte ließen sich zur Eröffnung der Börse am Dienstag von der erwarteten Zinsentscheidung der FED nicht groß beeindrucken. Die großen Indizes starteten leicht höher als am Vortag. Der Dow Jones lag mit 24.713 Punkten etwa 0,4 Prozent über dem Vortagsniveau, der S&P 500 mit 2721 Punkten etwa 0,3 Prozent höher. Der NASDAQ-100 lag bei 6.873 Punkten, also 0,13 Prozent besser. Und der NASDAQ Composite steigerte sich um 0,17 Prozent auf 7.356 Punkte.