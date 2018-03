Dow Jones, Nasdaq und S&P 500: Ermittlungen gegen Trump machen Anleger an US-Börsen nervös

New YorkDie Aktienindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 kamen zur Eröffnung am Freitag kaum vom Fleck. Der „New York Times“ zufolge fordert Sonderermittler Robert Mueller von der Firma Trump Organization die Herausgabe von Dokumenten. Mueller untersucht, ob Russland die US-Präsidentenwahl 2016 beeinflusst und Kontakte zum Wahlkampfteam Trumps gehabt hat. „Obwohl alles bislang bestenfalls vage ist, rücken mit der Vorladung die Ermittlungen einen Schritt näher an den Präsidenten heran“, sagte Rabobank-Analyst Bas von Geffen.