Dow Jones, Nasdaq und S&P 500: Facebook zieht US-Börsen zum Handelsstart mit nach unten

New YorkDeutliche Kursverluste der Facebook-Aktie sowie Unsicherheit über den Kurs der US-Notenbank haben die Wall Street zu Handelsbeginn am Montag ins Minus gedrückt. Besonders Technologiewerte standen unter Druck. Auslöser war die Affäre um die missbräuchliche Nutzung von Facebook-Daten. Die Federal Reserve entscheidet am Mittwoch über ihren Leitzins. Eine Anhebung um 25 Basispunkte gilt als sicher. Mit Spannung werden daher nun die Signale zur weiteren Zinspolitik erwartet. Die Frage ist, ob die Fed wegen des kräftigen Wirtschaftsaufschwungs für dieses Jahr insgesamt vier statt der bislang in Aussicht gestellten drei Erhöhungen andeuten könnte.