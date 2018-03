Dow Jones, Nasdaq und S&P 500: Handelsstreit setzt Wall Street zu - Facebook im Minus

Am Freitag sollen US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft treten. Dem Präsidialamt zufolge will Präsident Donald Trump am Donnerstagnachmittag (MEZ) neue Zölle gegen chinesische Produkte offiziell anordnen. „Trump scheint einen Handelskrieg beginnen zu wollen - vor allem gegen China“, sagte Craig Erlam, Marktanalyst des Brokerhauses Oanda. „Das könnte eine Welle des Protektionismus auslösen, die das Wachstum bremst.“