Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Anleger an der Wall Street vor Fed-Entscheid vorsichtig

New YorkVor der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) haben sich die Anleger an der Wall Street zu Handelsbeginn am Mittwoch nur wenig aus der Deckung gewagt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte trat in den ersten Minuten bei 25.320 Punkten mehr oder weniger auf der Stelle, ebenso wie der breiter gefasste S&P 500. Lediglich der Index der Technologiebörse Nasdaq lag mit 0,2 Prozent deutlicher im Plus und markierte ein frisches Rekordhoch.