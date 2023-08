Uneinheitlich ausgefallene Konzernbilanzen und die Erwartung wichtiger Konjunkturdaten machen die Anleger an der Wall Street nervös. Der Dow-Jones-Index <.DJI> der Standardwerte lag zur Eröffnung am Dienstag knapp im Plus bei 35.586 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,2 Prozent auf 4579 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor ein halbes Prozent auf 14.275 Stellen.