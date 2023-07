Vor weiteren Firmenbilanzen und Wirtschaftsdaten haben sich die Anleger an der Wall Street zum Wochenstart zurückgehalten. Der Dow-Jones-Index eröffnete am Montag einen Hauch schwächer bei 35.447 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 und der technologielastige Index Nasdaq zogen jeweils leicht auf 4587 beziehungsweise 14.342 Zähler an.