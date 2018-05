Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Apple befeuert die Wall Street – Dollar-Stärke ist vergessen

Antreiber für die US-Kurse war der Höhenflug der Apple-Aktie. Diese zählte am Montag zu den Top-Favoriten im Dow Jones. Die Papiere des Technologieherstellers konnten ihren Rekordkurs der vergangenen Woche nach der Aufstockung von Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway fortsetzen. Die Aktien steigen um 1,9 Prozent auf 187 Dollar und notieren damit so hoch wie noch nie. Buffett hatte am Wochenende weitere Aktienkäufe für denkbar erklärt.