Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Arbeitsmarktdaten lassen US-Börsen steigen

Die US-Notenbank Federal Reserve verfolgt eine Hochzinspolitik und will damit die Inflation eindämmen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen, ohne die Konjunktur abzuwürgen. Die Wirtschaft wachse in einem „soliden Tempo“, sagte Fed-Chef Jerome Powell jüngst. Es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass sie kurzfristig in eine Rezession abrutsche oder in irgendeiner Form davon bedroht sei.