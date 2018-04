Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Bilanzsaison macht Anlegern an der Wall Street Mut – Wall Street im Plus

Die US-Firmen haben ihre Produktion im März den zweiten Monat in Folge hochgefahren. Sie stellten 0,5 Prozent mehr her als im Vormonat, wie die US-Notenbank (Fed) am Dienstag mitteilte. Experten hatten lediglich mit einem Zuwachs von 0,4 Prozent gerechnet. Im Februar gab es ein doppelt so starkes Wachstum. Für Schwung sorgten diesmal vor allem die Versorger: Deren Erzeugung legte um 3,0 Prozent zu. Die Industrie meldete dagegen nur ein Plus von 0,1 Prozent.