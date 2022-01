Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Freundliche Eröffnung an der Wall Street – Microsoft-Zahlen beflügeln die US-Technologiewerte

Ermutigende Geschäftszahlen von Microsoft geben den US-Technologiewerten Auftrieb. Außerdem setzten Investoren auf beruhigende Worte der US-Notenbank, sagte Analystin Ipek Ozkardeskaya von der Swissquote Bank. „Die Fed kann mit Aussagen zu einer restriktiveren Geldpolitik nichts gewinnen. Ein Ausverkauf an den Aktienmärkten wird ihr nicht dabei helfen, die Inflation in den Griff zu bekommen.“ Der US-Standardwerteindex Dow Jones und der breit gefasste S&P 500 stiegen daher zur Eröffnung am Mittwoch um bis zu 1,4 Prozent. Der technologielastige Nasdaq gewann 2,4 Prozent.