Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Freundlicher Start an der Wall Street

US-Anleger sind vorsichtig optimistisch in eine mit Firmenbilanzen und Wirtschaftsdaten vollgepackte Börsenwoche gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 eröffneten am Montag jeweils rund ein halbes Prozent fester mit 33.879 beziehungsweise 4348 Punkten. Auch der technologielastige Nasdaq erholte sich und zog 0,3 Prozent auf 13.453 Zähler an, nachdem er am Freitag mehr als ein Prozent verloren hatte. Zur positiven Stimmung trug bei, dass die Industrietätigkeit im Bundesstaat New York zuletzt weniger stark zurückging als erwartet.