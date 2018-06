Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Furcht vor Handelskrieg belastet die Wall Street

„Der Handelskrieg brennt den Leuten derzeit sicher am meisten auf den Nägeln“, sagte Marktstratege Art Hogan von der Investmentbank Broker B. Riley FBR in New York. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag neue Zölle von 25 Prozent auf über 800 chinesische Waren verkündet - darunter Autos sowie Industrie- und High-Tech-Güter. China reagierte mit Zöllen von 25 Prozent auf 659 US-Produkte wie Fleisch, Gemüse, Soja, Whiskey, Tabak und Autos.