Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Furcht vor Handelskrieg hat Wall Street erneut im Griff

US-Präsident Donald Trump will das Volumen der Zölle auf chinesische Importwaren auf 150 von 50 Milliarden Dollar verdreifachen. Die Regierung in Peking betonte, sie sei vorbereitet und werde nicht zögern, zu reagieren. „So wie wir Trump kennen, sollte man dies als Pokerspiel betrachten, bei dem er den Einsatz etwas erhöht hat“, sagte Michael Arone, Chef-Anleger des Anlageberaters State Street. Dadurch würden die US-Arbeitsmarktdaten etwas in den Hintergrund gedrängt.