Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Gedämpfte Stimmung an der Wall Street – Neue Kryptopläne lassen Gamestop-Aktie deutlich steigen

Die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der US-Landwirtschaft ging im Dezember überraschend auf 199.000 von 210.000 im Vormonat zurück. Analysten hatten mit einem doppelt so hohen Plus gerechnet. Allerdings stiegen die Löhne um 0,6 statt der erwarteten 0,4 Prozent. Mit diesen Zahlen steigt die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale. Aufgrund der enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten trennten sich Anleger am Freitag unter anderem von US-Staatsanleihen und trieben die Rendite der zehnjährigen Titel auf ein Neuneinhalb-Monats-Hoch von plus 1,762 Prozent.