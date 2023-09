Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Gedämpfte Stimmung an der Wall Street

Die Stimmung an der Wall Street bleibt angesichts der hohen Inflation in den USA gedämpft. Anleger fassten Aktien am Mittwoch nur mit spitzen Fingern an: die drei großen Indizes notierten im frühen Handel je 0,2 Prozent höher. Der Dow-Jones-Index stand dabei bei 34.733 Punkten, der S&P 500 bei 4472 und der Index der Technologiebörse Nasdaq bei 13.810 Zählern.