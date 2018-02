Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Geringeres US-Wachstum hilft den US-Börsen

New YorkNeue Daten zum Wirtschaftswachstum haben der Wall Street am Mittwoch zum Handelsstart zu Kursgewinnen verholfen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA legte im Schlussquartal 2017 nach revidierten Berechnungen des Handelsministeriums etwas weniger deutlich zu als zunächst geschätzt. Dies dämpfte am Markt Sorgen, dass die Notenbank (Fed) unter dem Eindruck der starken Konjunktur die Zinsen rascher anheben wird als bislang erwartet.