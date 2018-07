Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Gute Stimmung an der Wall Street

New YorkVor dem Unabhängigkeits-Feiertag präsentiert sich die New Yorker Börse guter Stimmung. Zu Beginn des verkürzten Handelstags am Dienstag zogen die Kurse an. Der Dow Jones stieg um 0,5 Prozent auf 24.419 Punkte. Der S&P 500 und der Nasdaq-Composite legten ebenfalls leicht zu.