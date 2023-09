Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Handelszwist mit China drückt Kurse an der Wall Street

CVS und Pets At Home: Die Aktien der britischen CVS Group und Pets at Home fallen, nachdem der Markt für Veterinärdienstleistungen ins Visier der Aufsichtsbehörden geraten ist. CVS brechen um bis zu 34,6 Prozent auf 1365 Pence ein und stehen damit auf ihrem tiefsten Stand seit Dezember 2020. Pets at Home verlieren 13 Prozent auf ein Sieben-Monats-Tief. Die Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) will angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten die für Veterinärdienstleistungen erhobenen Gebühren prüfen. „Ein Durchgreifen bei Behandlungen und Preisen könnte die Margen im gesamten Sektor beeinträchtigen“, erklärte Hargreaves-Analystin Sophie Lund-Yates in einer Notiz.