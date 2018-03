Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Inflationsdaten stützen Wall Street

13. März 2018 , aktualisiert 13. März 2018, 16:09 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Rex Tillerson muss das US-Außenministerium räumen – die Händler an der Wall Street zeigen sich unbeeindruckt. Dow Jones & Co. starten mit einem Plus in den Dienstagshandel.