Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Italien-Krise belastet auch die Wall Street

New YorkAuch an der Wall Street hat die politische Krise in Italien den Börsianern die Stimmung verdorben. Vor allem Bankwerte gerieten am Dienstag unter Druck, da Anleger auf Nummer sicher gehen wollten. „Jedes Mal, wenn so etwas passiert, fragen sich alle, ob nun der Euro in die Luft fliegt“, sagte Paul Nolte, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter Kingsview Asset Management. Und dann stelle sich die Frage, was das für den Handel generell bedeute.