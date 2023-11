Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Jobdaten sorgen für neuen Auftrieb an der Wall Street

Die Jobdaten stärken diese Erwartung, was sich unter anderem an den Bondmärkten ablesen lässt. Die Rendite für zehnjährige US-Anleihen – die Benchmark an den internationalen Märkten – ist in dieser Woche deutlich gefallen. Am Freitagnachmittag liegt sie bei 4,5 Prozent. In der Vorwoche war sie noch über die Marke von fünf Prozent gestiegen. Bonds mit einer Laufzeit von zwei Jahren – diese reagieren sensibler auf angepasste Zinserwartungen – werfen 4,86 Prozent ab.