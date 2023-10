Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Kämpfe in Nahost belasten US-Börsen – Energie-Aktien profitieren

Abwärts ging es hingegen im Reisesektor. Wegen der Kämpfe in Israel fliegen die Fluggesellschaften United Airlines, Delta Air Lines und American Airlines Tel Aviv nicht mehr direkt an. Die Aktien der Airlines verloren jeweils mehr als vier Prozent. Auch einige in Israel ansässige und in den USA notierte Unternehmen gerieten durch die prekäre Lage in Nahost unter Druck. Die Aktien des israelischen Chipherstellers Tower Semiconductor verloren fünf Prozent. Die Papiere des in Jerusalem ansässigen Unternehmens Mobileye sackten um 6,4 Prozent ab.