Johnson & Johnson: Der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern stärkt mit einem milliardenschweren Zukauf sein Geschäft mit Krebstherapien. Für zwei Milliarden Dollar will J&J den Arzneimittelentwickler Ambrx Biopharma übernehmen, wie der Konzern am Montag mitteilte. Je Aktie legt J&J 28 Dollar auf den Tisch – mehr das Doppelte des Börsenkurses vor der Ankündigung. Johnson & Jonson-Aktien steigen schwanken am Montag stark und notieren kurz nach Börsenstart fast unverändert. Ambrx Biopharma-Papiere steigen um fast 100 Prozent auf einen Preis von 27 Dollar.