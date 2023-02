Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Kursverluste an der Wall Street – Aktie von Bed Bath & Beyond stürzt über 40 Prozent ab

Der weltweite Hype um die von Microsoft unterstützte Software ChatGPT trieb zudem die Kurse von Firmen an, die an ähnlichen auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Projekten arbeiten. In den USA schossen die Aktien des chinesischen Suchmaschinenbetreibers Baidu um 15 Prozent nach oben. Zuvor hatten bereits die in Hongkong gehandelten Baidu-Aktien rund 15 Prozent zugelegt, nachdem der Konzern angekündigt hatte, interne Tests eines ChatGPT-ähnlichen Projekts namens „Ernie Bot“ im März abschließen zu wollen.