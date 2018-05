Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Nachlassende Inflationsängste schieben US-Börsen an

Europas Aktienbörsen fanden zu Christi Himmelfahrt nur schwer eine Richtung. Zum einen drückte die Aussicht auf ein Regierungsbündnis der Populisten in Rom die Börse in Mailand ein Prozent ins Minus. Zum anderen waren die Anleger in Frankfurt in Kauflaune. Der Dax kletterte um 0,6 Prozent auf 13.022 Punkte und schloss damit so hoch wie zuletzt Ende Januar.